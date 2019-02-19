Вы рискуете потерять все, – Трамп обратился к военным Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп предложил военным Венесуэлы поддержать оппозицию. Он считает, что если военные все же продолжат защищать диктатора Мадуро, то "могут потерять все".

Глава Белого дома предложил венесуэльским военнослужащим поддержать оппозицию страны, в частности, пропустить гуманитарный конвой и, соответственно, быть амнистированными. В противном случае они могут "потерять все". С таким заявлением Трамп выступил в Международном университете штата Флорида в Майами, передает ТАСС.

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"Считаю, что венесуэльские вооруженные силы и их командование играют жизненно важную роль в процессе мирного перехода к демократии. Если вы выбираете этот путь, у вас появится возможность помочь создать безопасное и счастливое будущее для всего народа Венесуэлы. Вы можете выбрать и другой путь, продолжая поддерживать Мадуро", – сказал Трамп.

Однако американский лидер описал ситуацию, в которой окажутся венесуэльские военные при поддержке диктатора.

В этом случае вы не сможете найти ни убежища, ни легкого выхода, никакого пути назад. Вы потеряете все,

– отметил Трамп.

Он призвал военнослужащих республики воспользоваться предложением лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, поддержать его и получить амнистию, чтобы "прожить свою жизнь в мире со своими семьями".

"Вы не должны следовать приказам Мадуро, блокировать гуманитарную помощь, угрожать и использовать любую форму насилия в отношении мирных демонстрантов, лидеров оппозиции, членов Национальной ассамблеи, президента Гуайдо", – добавил американский лидер.

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Отметим, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее утверждал, что венесуэльские генералы тайно ведут переговоры с оппозицией.

"Я могу сказать, что ключевые генералы и политики, которые поддерживают Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией. Мадуро этого не замечает, это происходит неочевидно. Однако они ведут переговоры", – сказал Болтон.

Что происходит в Венесуэле?

– Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.

– Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке оппозиционеру заявили многие страны мира.

– Диктатора Мадуро поддерживают глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

– Правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, что на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.

– В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали около 900 активистов, среди них – 80 детей.

– 26 января Франция и Испания заявили, что выдвигают ультиматум Мадуро: они требуют в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле.

– 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.

– Впоследствии ряд стран направили гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы. Кроме этого, он обвинил США в том, что они прислали испорченные продукты жителям Венесуэлы и добавил: целью доставки гуманитарной помощи является отравление населения страны.

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехало почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.