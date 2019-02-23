Мадуро выслал корабли ВМС Венесуэлы для перехвата кораблей с гумпомощью
Венесуэльский диктатор Николас Мадуро приказал военно-морским силам страны перехватить суда с гуманитарной помощью для жителей Венесуэлы, следующих из Пуэрто-Рико.
Исполнять приказа Мадуро отправились четыре корабля и два патрульных катера, сообщает местный журналист Виктора Амайя.
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На борту одного из судов, которое не пускают в Венесуэлу, находится 250 тонн гуманитарной помощи.
Эти события происходят на фоне закрытия Мадуро границы с Бразилией, чтобы лидеры оппозиции также не смогли доставить иностранную гуманитарную помощь народу страны. Также он угрожает закрыть границу с Колумбией.
23 февраля на границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между силовиками и гражданскими, когда первые препятствовали доставке гумпомощи. Военнослужащие режима Мадуро застрелили двух протестующих, когда те пытались остановить конвой. Неспокойно и на границе между Колумбией и Венесуэлой. Там силовики применили слезоточивый газ против людей.
Почему Мадуро отказывается принимать помощь, когда народ Венесуэлы голодает? Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов". Также считает, что это повод вторгнуться в страну и помочь оппозиции свергнуть его режим.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?
За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехало почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны.
- Диктатора Мадуро поддержали глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Украинские правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали около 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- 4 февраля главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы, Великобритании и Украины заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы, поскольку ультиматум о досрочных выборах не был выполнен Мадуро.
- Впоследствии ряд стран направили гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
- Мадуро заявил о готовности встретиться с Трампом для урегулирования конфликта.
- Мадуро отказался от международной гуманитарной помощи и всячески препятствует ее доставке в Венесуэлу.
- 21 февраля Мадуро закрыл границу с Бразилией.