Мадуро выслал корабли ВМС Венесуэлы для перехвата кораблей с гумпомощью

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро приказал военно-морским силам страны перехватить суда с гуманитарной помощью для жителей Венесуэлы, следующих из Пуэрто-Рико.

Исполнять приказа Мадуро отправились четыре корабля и два патрульных катера, сообщает местный журналист Виктора Амайя.

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На борту одного из судов, которое не пускают в Венесуэлу, находится 250 тонн гуманитарной помощи.

Эти события происходят на фоне закрытия Мадуро границы с Бразилией, чтобы лидеры оппозиции также не смогли доставить иностранную гуманитарную помощь народу страны. Также он угрожает закрыть границу с Колумбией.

23 февраля на границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между силовиками и гражданскими, когда первые препятствовали доставке гумпомощи. Военнослужащие режима Мадуро застрелили двух протестующих, когда те пытались остановить конвой. Неспокойно и на границе между Колумбией и Венесуэлой. Там силовики применили слезоточивый газ против людей.

Почему Мадуро отказывается принимать помощь, когда народ Венесуэлы голодает? Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов". Также считает, что это повод вторгнуться в страну и помочь оппозиции свергнуть его режим.

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?

За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта – боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехало почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.

Что происходит в Венесуэле?