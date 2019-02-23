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      Мадуро выслал корабли ВМС Венесуэлы для перехвата кораблей с гумпомощью

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      ВМС Венесуэлы хотят перехватить иностранные суда с помощью
      ВМС Венесуэлы хотят перехватить иностранные суда с помощью / ИноСМИ

      Венесуэльский диктатор Николас Мадуро приказал военно-морским силам страны перехватить суда с гуманитарной помощью для жителей Венесуэлы, следующих из Пуэрто-Рико.

      Исполнять приказа Мадуро отправились четыре корабля и два патрульных катера, сообщает местный журналист Виктора Амайя.

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      На борту одного из судов, которое не пускают в Венесуэлу, находится 250 тонн гуманитарной помощи.

      Эти события происходят на фоне закрытия Мадуро границы с Бразилией, чтобы лидеры оппозиции также не смогли доставить иностранную гуманитарную помощь народу страны. Также он угрожает закрыть границу с Колумбией.

      23 февраля на границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения между силовиками и гражданскими, когда первые препятствовали доставке гумпомощи. Военнослужащие режима Мадуро застрелили двух протестующих, когда те пытались остановить конвой. Неспокойно и на границе между Колумбией и Венесуэлой. Там силовики применили слезоточивый газ против людей.

      Почему Мадуро отказывается принимать помощь, когда народ Венесуэлы голодает? Мадуро заявил, что гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов". Также считает, что это повод вторгнуться в страну и помочь оппозиции свергнуть его режим.

      До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?
      За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта боливар девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехало почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.

      Что происходит в Венесуэле?

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      Теги: Новости политики Венесуэла Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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