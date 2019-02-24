Десятки военных бежали от диктатора Мадуро в Колумбию

Более 60 военных и представителей Национальной гвардии Венесуэлы попросили убежища в Колумбии. В стране заявили, что просьба венесуэльских военных будут рассмотрены в соответствии со стандартными процедурами.

Глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер во время пресс-конференции сказал, что большинство из них пересекли границу в районе моста Симона Боливара.

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Ранее венесуэльский диктатор Николас Мадуро приказал развернуть войска на границе с Колумбией. Позже он заявил о разрыве дипломатических отношений с соседней страной. Колумбийской дипмиссии придется покинуть страну в течение суток.

Лидер венесуэльской оппозиции, временный президент Хуан Гуайдо до этого неоднократно заявлял, что политические противники Николаса Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода. Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал вооруженных сил республики.

До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта –боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехало почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.

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