Десятки военных бежали от диктатора Мадуро в Колумбию
Более 60 военных и представителей Национальной гвардии Венесуэлы попросили убежища в Колумбии. В стране заявили, что просьба венесуэльских военных будут рассмотрены в соответствии со стандартными процедурами.
Глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер во время пресс-конференции сказал, что большинство из них пересекли границу в районе моста Симона Боливара.
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Ранее венесуэльский диктатор Николас Мадуро приказал развернуть войска на границе с Колумбией. Позже он заявил о разрыве дипломатических отношений с соседней страной. Колумбийской дипмиссии придется покинуть страну в течение суток.
Лидер венесуэльской оппозиции, временный президент Хуан Гуайдо до этого неоднократно заявлял, что политические противники Николаса Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода. Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал вооруженных сил республики.
До какого состояния довел Венесуэлу Мадуро?За шесть лет пребывания Мадуро у власти национальная валюта –боливар – девальвировала гигантскими темпами: в конце 2018 года уровень инфляции достиг 1 миллиона 300 тысяч процентов. Жители Венесуэлы страдают от недостатка продуктов: в периферийных районах страны бедняки вынуждены есть кошек, собак и крыс. Из страны уехало почти три миллиона граждан, более 10% всего населения.
Что происходит в Венесуэле?
- Тысячи людей 23 января 2019 года вышли на протест с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро.
- Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны.
- Диктатора Мадуро поддержали глава Кремля Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Украинские правоохранительные органы подтвердили 24 каналу, на помощь Мадуро приехали наемники "Вагнера", в России все отрицают.
- В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 40 человек, задержали около 900 активистов, среди них – 80 детей.
- 3 февраля Трамп заявил о возможности военного вмешательства в Венесуэлу.
- 4 февраля главы Швеции, Испании, Франции, Германии, Австрии, Дании, Литвы, Великобритании и Украины заявили, что признают Хуана Гуайдо временным конституционным президентом Венесуэлы, поскольку ультиматум о досрочных выборах не был выполнен Мадуро.
- Впоследствии ряд стран направили гуманитарную помощь стране, однако диктатор Мадуро закрыл границы Венесуэлы.
- Мадуро заявил о готовности встретиться с Трампом для урегулирования конфликта.
- Мадуро отказался от международной гуманитарной помощи и всячески препятствует ее доставке в Венесуэлу.
- 21 февраля Мадуро закрыл границу с Бразилией.
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