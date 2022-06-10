На войне погиб известный воинкор Алексей Чубашев

В войне с российскими захватчиками погиб известный украинский военный корреспондент Алексей Чубашев. В 2021 году защитника уволили в запас, однако после полномасштабного вторжения он вернулся в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину.

О гибели Чубашева рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Пока неизвестно, где и при каких обстоятельствах погиб защитник.

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В войне с оккупантами погиб известный воинкор Алексей Чубашев

Макарук рассказал, что 10 июня погиб его друг, автор и ведущий медийного проекта по поддержке Вооруженных Сил Украины Алексей Чубашев. По словам представителя InformNapalm, он был очень положительным и профессиональным журналистом и офицером.

Человек, веривший в свое дело и шедший всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомню навсегда, как порядочного улыбающегося хлопа за чашкой кофе в Мариинском парке. И мы освободим твою Родину на Запорожье,

– добавил Макарук.

Также о смерти защитника написала журналистка Яна Холодна , ранее управлявшая радиостанцией "Армия FM". Она заметила, что Чубашев был не просто подчиненным, ведь у него был большой потенциал.

"Первое военное реалити "РекрутUA". Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Первыми были ССО, потом десанты, потом морпехи. Ты много сделал полезного для армии этими проектами. Ты жил армией. Ты профессионально вырос со студии. И мог делать много полезных вещей на ТВ. Но 24 февраля ты выбрал другой путь. Заменил камеру оружием и пошел воевать", – отметила журналистка.

Холодная рассказала, что уже после полномасштабного вторжения у Чубашева родился сын. Однако у него не было времени, чтобы его увидеть, ведь это пока было не ко времени.

Военный психолог Андрей Козинчук отметил, что Чубашев делал очень реалистичные военные репортажи. И создавалось впечатление, что он постоянно готовится к войне.

"Недавно мне написала девочка, что хочет стать психологом в армии, оказывается, она в кафешке это сказала, Леха это услышал и отправил ко мне. Ну, то есть, понимаете, даже в миниситуации пытался помочь людям. Погиб на войне", - написал Козинчук.

Коротко об Алексее Чубашеве

В 2008 году Чубашев начал обучаться в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

В следующем году он принял участие в параде по случаю Дня Независимости.

В 2010 году Чубашев поступил на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Через 5 лет произошла первая ротация – защитник уехал на Донбасс.

В том же году он стал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны. Чубашев был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу "Рекрут".

28 февраля 2021 у бойца закончился второй офицерский контракт с ВСУ. Чубашев не стал его продолжать и был уволен в запас.

После этого журналист развивал свои проекты. Однако, когда 24 февраля Россия напала на Украину, Чубашев вернулся в ряды ВСУ.

У защитника остались жена, 5-летняя дочь и сын, родившийся в марте этого года.

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