На войне погиб командир "Винницких скифов" Сергей Котенко: 2 дня назад убили его брата
9 марта 2022 , 22:18Читати новину українською
Источник:Суспільне Винница
Борясь с российскими захватчиками, 9 марта погиб командир батальона "Винницкие скифы" Сергей Котенко. Лишь 2 дня назад враг убил его родного брата Александра.
Украинские военные мужественно защищают родную землю, отражая атаки россиян. Однако, к сожалению, в войне Украина теряет своих Героев.
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Погиб командир "Винницких скифов" Сергей Котенко
Сегодня (9 марта – 24 канал) на войне погиб виннитчанин Сергей Котенко,
– говорится в сообщении.
Воин был командиром 9-го батальона "Винницкие скифы". Всего лишь два дня назад погиб его родной брат Александр Котенко.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибших защитников. Светлая память Героям!
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