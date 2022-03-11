В войне против Украины виноват каждый гражданин России

Странное дело. У нас публика всегда путает гонца и причину. Поверьте, когда вас о чем-то предупреждают, это не причина того, что происходит. Это просто означает, что кто-то предвидит будущее лучше вас. Не более.

Войну не удалось предотвратить

И американцы, и европейцы видели, что собой представляют путинские власти. Видели неадекватность русского фюрера, понимали, к каким последствиям это может привести. Более того, о ситуации предупреждали нас, предупреждали руководство России о последствиях, пытались предотвратить методами дипломатии. Не вышло.

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Ботокс разрушает мозг. Плешивый вождь не понял, что его ждет. Или подумал, что сможет добиться цели с минимальными потерями.

Допускаю, что активная военная помощь Украине началась только тогда, когда разведка американцев сообщила о неизбежности нападения россиян на Украину. Без этой помощи, без поддержки, без вооружений мы бы не устояли. Никакой героизм не заменит ни "стингер", ни "джавелин".

Главные вопросы

Просчитала ли Америка последствия? Бесспорно.

Хотела ли она нападения России на Украину? Конечно, нет.

Пыталась ли Америка остановить Россию невоенным путем? Неоднократно. В частности, разъясняя последствия санкций. Даже то, что США не закрыли небо, говорит о том, что они до последнего момента не хотели повышать вероятность ядерного удара.

Использовали ли они ситуацию, чтобы максимально ослабить Россию. Да. Конечно.

И это решение на пользу не только Америке, но и Европе, Азии и всему цивилизованному миру.

Америка выиграла? Да. А мы? Мы тоже и убедимся в этом сразу после победы.

Даже Китай выиграл от ослабления позиций России в регионе. Даже Япония.

Кто виноват

Неприятности организовал себе российский народ, который поддерживает Путина, неприятности организовали себе его приховстни, российские СМИ, российские политологи, военные эксперты, аналитики, нарисовавшие себе картину мира, в которой Россия – это непобедимый витязь, несущий свет и благополучие подавленному украинскому народу.

А все оказалось чисто наоборот.

И об этом предупреждали. Откровенно говорили. Кричали в печати. Думаю, доносили по дипломатическим каналам. Не помогло.

Никто не хотел такого развития событий, кроме России. Это их выбор. Их вина. Их ответственность. Не только Путина. Всех, кто 22 года за него голосовал. Всех, кто его поддерживал. Всех, кто думал, что можно просто отмолчаться. Виноват каждый солдат. Каждый политик. Каждый гражданин России.

Впереди большая депутинизация. Очень болезненная, но неизбежная.

Я просто гонец. Я должен сказать об этом.

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