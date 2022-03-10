Россия на переговорах скоро станет скромнее, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты несут беспощадные потери в Украине. За 14 дней войны погибли уже 6 их генералов.

По словам Арестовича, российская армия не является умелой в войне, а просто длинной. Совсем скоро и на переговорах они ослабнут еще больше, сообщает 24 канал.

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Российские военные врут своему политическому руководству. Они пытаются сделать хорошую мину при глухой игре. Но только их генералов погибло 6, по нашим данным. Но когда они узнают, потому что российские ведомства ссорятся между собой, то на переговорах станут скромнее,

– уверен Арестович.

По его словам, на переговорах для России уже действует правило: требуй большего, чтобы получить хоть что-то.

"Сравнивая первый раунд переговоров и теперь, то куда-то делись почти половина требований, которые они выставляли. Сейчас россияне уже скромные и тихие и будут еще скромнее за неделю боев, когда ВСУ их перемелют и смешают с землей почти окончательно", – сказал он.

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