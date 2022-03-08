В войне виноват не только Путин

Боже… Во время обстрелов в Мариуполе был убит 18-месячный ребенок. Нет слов. Точнее – есть.

И они такие. Приготовьтесь. Да, Путин – диктатор. Это он отдал приказ армии и он виноват.

Читайте Россия резко позабыла свои байки о "геноциде русскоязычного населения"

Это допустили россияне

Но он получил всю эту власть – потому что россияне либо голосовали за него, либо молчали и допустили. Допустили пытки и пыточные конвейеры, допустили начало войны, и сейчас улюлюкают тысячами с тупыми "На Киев", "Можем повторить" и всеми этими нацистскими "Z", и под это молчание или одобрение – гибнут люди. Тысячи людей.

Многие тысячи, взрослые и дети, мужчины и женщины, дети и пожилые, гибнут все, потому что бомбам и ракетам все равно, кого убивать на своем пути. И Путину – все равно.

А нам – нет. Не все равно. И потому мы остановим его всем миром. Чтобы never again стало не красивой фразой с алым маком, а догмой, законом, единым для всего мира. Десятки лет мир умно рассуждал об итогах Второй мировой, проходили тысячи саммитов и заседаний ООН и Комитетов, Советов, палат, но все это оказалось бесполезным перед новой войной в 21 веке.

Гибнут дети, и это весь мир не в состоянии остановить разом. Значит, что-то не так с нашим миром и наша прямая обязанность – сделать ВСЕ, чтобы мир стал решительнее и сильнее, и были приняты понятные правила игры, и чтобы больше ни у одного диктатора не было иллюзии, что он может все, и ему за это ничего не будет.

Важно В России нет войны, но россияне бегут, как крысы

Войну нужно остановить, а Путина отправить под трибунал

Война должна быть незамедлительно прекращена, Путин – взят под стражу и отстранен, и в отношении всех причастных к войне, ко всем агрессорам и всем, кто поддерживал войну и зарабатывал на ней должны быть приняты такие меры показательно и бескомпромиссно, чтобы действительно больше never again.

Нет войне! Путина – в отставку и под трибунал! Родителям погибшего ребенка – искренние слова соболезнований… Но никакие слова не вернут Вам ребенка. И пришла пора всему миру действовать, чтобы не допустить новых трагедий, от слов толка нет.

P.S. Тем, кто про методичке будет писать "а вот 8 лет…" сходу: прежде чем заикнетесь здесь про "8 лет", приведите краткий отчет о Ваших действиях на протяжении этих 8 лет, далее – никакие 8 лет и другие ЧП не могут извинить или объяснить гибель этого ребенка, и тем более – мы все должны не делить детей на своих и чужих, и общими усилиями прекратить этот ад на Земле. Чтобы ни один ребенок не погиб!!!!!

P.S.2. Всем, кто неравнодушен, кто выходит протестовать, кто распространяет информацию и выражает мнение, кто выступает против войны – слова поддержки! Надо продолжать. Мы обязаны остановить войну.

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!