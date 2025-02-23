"Войну сейчас можно остановить, но вопрос –как": Ермак о "железобетонных" гарантиях безопасности

Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что от того, как закончится война в Украине, зависит не только будущее Европы, но и мира. Однако для этого Украина нуждается в "железобетонных" гарантиях безопасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

Смотрите также В МИД Украины сделали новое заявление относительно отношений Зеленского и Трампа

Ермак высказался о том, какой должен быть мир в Украине

Как отметил Ермак, позиция Украины остается неизменной: для нас не может быть компромиссов относительно независимости, территориальной целостности и суверенитета.

Именно на этих позициях находится Украина, и именно с этих позиций мы хотим – никто в мире не хочет мира больше, чем украинцы. Но справедливого, устойчивого мира, который точно обеспечен железобетонными гарантиями безопасности,

– отмечает глава ОП.

Андрей Ермак отметил, что наша страна имеет плохой опыт договоренностей, которые, к сожалению, не сработали. За несколько дней до полномасштабного вторжения Зеленский и украинская делегация в Мюнхене обращалась к миру с призывом "Никогда снова". К сожалению, никаких мер для предотвращения агрессии тогда не было: ни оружия, ни превентивных санкций.

Ермак отметил, что сейчас действительно есть возможность и момент остановить войну. Однако для украинцев важно, как эта война закончится, какими определенными гарантиями безопасности будет обеспечен мир.

Заметим, глава МИД Андрей Сибига отметил, что президент Украины ставит перед собой задачу закончить войну в 2025 году. Сейчас идет максимальная мобилизация дипломатической службы, чтобы достичь мира.