Войну ведут с гражданским населением, – Маляр о циничных действиях врага

В Минобороны рассказали, что общее преимущество в Украине за ВСУ. Однако враг ведет войну с гражданским населением.

Соответствующую информацию сообщила в эфире канала "Рада" заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом она рассказала 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Важно Из Мариуполя и Волновахи планируют открыть гуманитарные коридоры для гражданских

Граждане на Западе должны убедить свою власть закрыть небо

Анна Маляр объяснила, что закрытие неба – это ключевая цель, и крайне важно поднимать западное общество, чтобы именно они транслировали это своей власти.

Если сравнивать Россию и Запад, то власть все же прислушивается и принимает во внимание позицию своего общества,

– заявила Маляр.

Новость дополняется…