Войну за Харьков россияне проиграли, – председатель ОВА

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что войну за Харьков россияне проиграли.

По его словам, Вооруженные силы Украины, а также Национальная гвардия, Национальная полиция, тероборона – все показали свою силу.

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"Нам есть чем защищаться, мы – на своей земле, и это не громкие слова, потому что объединились все. Вооруженные Силы на фронте, волонтеры объединились в тылу. И мы работаем на то, чтобы обеспечить нашу победу общими действиями", – сообщил Олег Синегубов.

Он отметил, что не забыли ни одну общину, ни один населенный пункт Харьковщины. Но и не забудут ни одного предателя, пошедшего на сотрудничество с россиянами.

"Мы готовы защищать, пока не выгоним оккупантов туда, откуда они пришли. Наши ВСУ показывают действительно удивительный результат", – добавил Синегубов.

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