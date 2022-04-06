Войны выиграют с помощью оружия и экономического ослабления врага, – Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Зеленскому нужны не аплодисменты, а больше помощи. В частности, оружие.

Он добавил, что происходящее ужасно. В Украине – военные преступления.

К теме Зверства россиян показали истинное лицо этой войны, виновные понесут ответственность, – Боррель

Зеленскому нужно меньше аплодисментов и больше помощи,

– заметил политик.

ЕС намерен утвердить новый пакет санкций, но еще обсуждают, что делать с энергетикой. По мнению Борреля, Европа должна продолжать вооружать Украину, не вступая в эскалацию, что привлечет большее число стран.

"Войны выигрываются с помощью оружия и экономического ослабления врага", – резюмировал дипломат.

Смотрите больше – Евродепутат выступил за жесткие санкции против РФ: