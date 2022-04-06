Боррель наголосив: те, що відбувається, жахливо. Росія коїть в Україні воєнні злочини.
До теми Звірства росіян показали справжнє лице цієї війни, винні понесуть відповідальність, – Боррель
Зеленському потрібно менше оплесків і більше допомоги,
– зауважив політик.
ЄС збирається затвердити новий пакет санкцій, але ще обговорюють, що робити з енергетикою. На думку Борреля, Європа повинна продовжувати озброювати Україну, не вступаючи в ескалацію, що залучить більше країн.
"Війни виграються за допомогою зброї та економічного послаблення ворога", – резюмував дипломат.
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