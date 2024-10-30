Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap. Сейчас в разведке Южной Кореи утверждают, что речь идет о по меньшей мере 11 000 северокорейских солдат, часть из которых находится вблизи границы с Украиной.

Смотрите также Это опасно, – Зеленский сетует на молчание Запада относительно войск КНДР в России

Украина и Южная Корея договорились об обмене делегациями

Во вторник, 29 октября, Владимир Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем.

"Владимир Зеленский и Юн Сок Ёль договорились усилить обмен разведданными..., активизировать контакты на всех уровнях,... чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров. В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий", – сообщали в Офисе Президента.

Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило, что это займет немного времени.

Украинской стороне понадобится день – два, чтобы назначить специального представителя и окончательно составить план визита и проведения здесь переговоров,

– пишут там.

Южнокорейский чиновник также добавил, что рассматривается возможность отправить группу "для мониторинга северокорейской военной деятельности, чтобы оценить потенциальные последствия для безопасности". Он утверждает, что Пхеньян может получить военную технологию от России в обмен на развертывание своих войск и научиться современной тактике ведения войны.

"Северокорейские солдаты, похоже, носят российскую военную форму и снаряжение, что может свидетельствовать об их интеграции в военную систему России", – пишет издание.

К тому же, чтобы предотвратить социальные беспорядки, КНДР ограничила использование мобильных телефонов среди своих военных, а семьям солдат, которые сейчас находятся в России, рассказали, что те проходят обучение.

Обратите внимание! 24 Канал пытался связаться с Министерством иностранных дел о назначении спецпредставителя Украины в Южной Корее, но ответа не получил.