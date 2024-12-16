Несмотря на огромные потери северокорейские военные будут анализировать бои и набираться опыта. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что еще неизвестно, какое количество солдат из Северной Кореи в будущем отправят в Россию.

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Смертельная тактика солдат КНДР на Курщине

Войска КНДР стали "пушечным мясом", ведь сейчас они только адаптируются к современной войне, когда воздушное пространство контролируют беспилотники, а поля – высокоточная артиллерия. Уровень же подготовки северокорейских военных застрял на этапе 1970-х годов.

Для того, чтобы в будущем КНДР вела боевые действия на других территориях и имела качественную армию, Ким Чен Ын и отправляет свои войска на поле боя. Их задача – быть единицами, которые потом дадут опыт северокорейским офицерам

,, С одной стороны, хорошо, что мы уничтожаем их в таком большом количестве, а с другой стороны, это только начало. Войска КНДР будут делать определенные выводы и учиться. С каждым разом будет труднее их уничтожать, а их будет все больше,

– отметил Тимочко.

Понятно, что огромные потери КНДР – это хорошо не только для ВСУ, в армии Северной Кореи будет падать боевой дух. Однако недооценивать врага не стоит.

Пока неизвестно, в каких масштабах они будут поступать в Россию. Все будет зависеть от вида войск, ведь пока войска КНДР – это пехота.

Также остается вопрос, интегрирует ли Россия артиллерийские системы, которые ранее получила от Северной Кореи, в свои системы, или с ними отдельно будут работать северокорейские артиллеристы.

Сейчас войска КНДР перемешивают с российскими солдатами, чтобы не было обвала, чтобы их контролировать на поле боя и адаптировать,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

К слову, глава ЦПД Андрей Коваленко опроверг слухи о "бесконечных" солдатах из КНДР и отметил, что пока не стоит преувеличивать ситуацию. Он отметил, что их готовили для введения в бой в качестве пехоты в российских подразделениях исключительно для количества.