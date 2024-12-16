Попри шалені втрати північнокорейські військові будуть аналізувати бої та набиратись досвіду. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що ще невідомо, яку кількість солдатів з Північної Кореї в майбутньому відправлять в Росію.

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Смертельна тактика солдатів КНДР на Курщині

Війська КНДР стали "гарматним м'ясом", адже зараз вони лише адаптуються до сучасної війни, коли повітряний прості контролюють безпілотники, а поля – високоточна артилерія. Рівень ж підготовки північнокорейських військових застряг на етапі 1970-х років.

Для того, щоб в майбутньому КНДР вела бойові дії на інших територіях та мала якісну армію, Кім Чен Ин і відправляє свої війська на поле бою. Їхнє завдання – бути одиницями, які потім дадуть досвід північнокорейським офіцерам

З одного боку, добре, що ми знищуємо їх у такій великій кількості, а з іншого боку, це лише початок. Війська КНДР будуть робити певні висновки та вчитись. З кожним разом буде важче їх знищувати, а їх буде все більше,

– наголосив Тимочко.

Зрозуміло, що шалені втрати КНДР – це добре не лише для ЗСУ, у війську Північної Кореї буде падати бойовий дух. Однак недооцінювати ворога не варто.

Поки невідомо, у яких масштабах вони будуть поступати в Росію. Все залежатиме від виду військ, адже поки війська КНДР – це піхота.

Також залишається питання, чи Росія інтегрує артилерійські системи, які раніше отримала від Північної Кореї, у свої системи, чи з ними окремо будуть працювати північнокорейські артилеристи.

Зараз війська КНДР перемішують з російськими солдатами, щоб не було обвалу, щоб їх контролювати на полі бою та адаптувати,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

До слова, очільник ЦПД Андрій Коваленко спростував чутки щодо "нескінченних" солдатів з КНДР та наголосив, що наразі не варто перебільшувати ситуацію. Він зауважив, що їх готували для введення у бій у якості піхоти у російських підрозділах виключно для кількості.