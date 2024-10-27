Генсек НАТО Марк Рютте выступит с заявлением по солдатам КНДР в России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит с заявлением относительно размещения северокорейских войск на территории России для их дальнейшего участия на фронте в Украине.

Подобную информацию анонсировала пресс-служба НАТО в воскресенье, 27 октября. Там рассказали подробности по этому поводу.

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Рютте выступит с заявлением относительно войск КНДР

Согласно обнародованной информации, в понедельник, 28 октября, то есть завтра делегация высокого уровня из Южной Кореи проинформирует совет Североатлантического альянса относительно развертывания войск КНДР в России.

К этому мероприятию также пригласили присоединиться послов стран-партнеров Североатлантического альянса в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, речь идет об Австралии, Японии, Новой Зеландии, а также соответственно – Южной Корее.

Отмечается, что после вышеупомянутого заседания генсек НАТО Марк Рютте сделает заявление для представителей СМИ у входа в здание. Это произойдет в 12:00 по местному времени, по киевскому – в 13:00.

Ранее советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не исключают, что определенные военные подразделения КНДР, которые были переброшены в Россию, могут быть развернуты в районе Курской области. США и партнеры Украины не могут оставить это без внимания.