КНДР уже направила около 1500 спецназовцев во Владивосток: что говорят в ISW

Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР уже перебросила около 1500 спецназовцев на восток России. Там проходят подготовку перед отправкой на войну против Украины.

По данным Южной Кореи, уже вскоре КНДР планирует отправить в Россию "вторую партию" военных. Что об этом говорят аналитики ISW, передает 24 Канал.

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ISW о военных КНДР в России

Национальная разведывательная служба Южной Кореи 18 октября заявила, что 7 кораблей Тихоокеанского флота России доставили примерно 1500 северокорейских спецназовцев из Чхонджина, Хамхина и Мусудана во Владивосток. Сделали это в течение 8 – 13 октября.

Также в разведке отметили, что Северная Корея вскоре отправит в Россию вторую партию военнослужащих. Заявили, что сейчас северокорейские военнослужащие дислоцируются во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске на востоке России.

Разведывательная служба заявила, что российские военные выдали северокорейским военнослужащим российскую форму, оружие и фальшивые удостоверения личности, в которых утверждается, что северокорейцы являются жителями республик Саха и Бурятия,

– отметили в ISW.

Также разведка Южной Кореи опубликовала спутниковые снимки, на которых видно российский транспортный корабль вблизи Северной Кореи и примерно 640 северокорейских военнослужащих. Они 16 октября собрались на российских военных объектах в Уссурийске и Хабаровске.

Южнокорейское информагентство Yonhap, со ссылкой на разведку, 18 октября сообщило, что Северная Корея недавно решила отправить 4 бригады общей численностью 12 000 человек на войну в Украину.

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ISW не может самостоятельно проверить эти заявления, но не имеет оснований ставить под сомнение правдивость этих разведывательных сообщений, которые согласуются с предыдущими сообщениями южнокорейских и украинских официальных лиц о том, что северокорейские войска тренируются в России перед отправкой на войну против Украины, в частности, в Курскую область,

– отметили аналитики.

Также в Институте изучения войны обратили внимание на недавние сообщения о том, что ограниченное количество северокорейских военнослужащих, главным образом инженерного состава, вероятно, действует вблизи оккупированного Донецка.

Аналитики отметили, что ряд источников предоставили видеоматериалы, которые якобы подтверждают эти разведывательные отчеты. В ISW отметили, что эти кадры согласуются с сообщениями о развертывании северокорейских войск в России. Однако, по мнению аналитиков, не является независимым подтверждением разведывательных сообщений.

В то же время в ISW отметили, что не могут самостоятельно проверить присутствие северокорейских войск ни на одном из этих опубликованных видео.

Кремль, вероятно, использует соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей от июня 2024 года, которое Путин подал на ратификацию 14 октября, чтобы частично компенсировать требования по формированию российских войск и безопасности границы,

– отметили в Институте изучения войны.

Также в ISW добавили, что это еще больше укрепляет попытки Путина избегать мобилизации как можно дольше.