Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразил бывший конгрессмен-республиканец Джефф Дэвис, отметив, что это признак отчаяния КНДР.

Смотрите также США и союзники обсуждают ответ на участие солдат КНДР в войне против Украины, – Госдеп

Режим Ким Чен Ына может ослабнуть

Дэвис считает, что военные, которые прибыли из Северной Кореи в Россию, чтобы воевать против ВСУ, уже никогда не смогут вернуться домой. Он также предположил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп уделит внимание этой ситуации с привлечением Россией войск КНДР.

К сведению! В России находятся около 11 тысяч солдат из Северной Кореи, часть из них уже присоединилась к боям.

"Есть простое решение для этого. Думаю, что Трамп будет вести разговор об этом с военными в американских Вооруженных силах. Я бы позволил Украине бить по России. Чем больше неудач потерпит Северная Корея, тем больше это ослабит режим Ким Чен Ына в экономической сфере. КНДР находится в ужасном положении, потому что морит голодом своих граждан и армию, чтобы иметь возможность изготавливать ракеты", – озвучил Дэвис.

Напомним, в первую очередь российский генштаб привлек северокорейских солдат к боевым действиям на Курщине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди военных КНДР уже есть потери.

Он отметил, что реакция международных политиков на такую эскалацию со стороны России сейчас является недостаточной и это приведет к увеличению количества войск Северной Кореи на поле боя против Украины.