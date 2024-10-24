Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил 24 Каналу, что переброска северокорейских солдат – это растянутый во времени процесс.

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Когда число военных КНДР в России значительно возрастет

Свитан заметил, что несколько тысяч военнослужащих из КНДР уже размещены на полигонах в России, где проходят определенную подготовку. Некоторые подразделения, особенно командного состава, уже выведены на линию боестолкновения в районе Курщины, о чем предупреждал глава ГУР Кирилл Буданов.

Он предполагает, что впоследствии количество северокорейских военных может вырасти до 10 – 12 тысяч человек. Ведь требуется определенное время для их перемещения.

То есть первые подразделения уже выходят, а основные части подойдут через несколько месяцев,

– считает полковник запаса.

По его мнению, это произойдет ближе к следующему году, возможно, на весну. Потому в этом году по крайней мере при выполнении боевых задач мы не очень будем замечать это небольшое количество северокорейских солдат.

Кто нам будет помогать против войск КНДР

Полковник запаса отметил, что в целом участие линейных воинских частей из КНДР в войне России против Украины должны заметить все международные институты, включая Пентагон, и соответственно отреагировать.

Южная Корея, японцы – это интересанты, с ними вместе можно решить данную проблему,

– сказал Свитан.

Военный эксперт убежден, что Южная Корея нам точно в этом будет помогать. Ведь Сеул заинтересован в нашей победе.