Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан зауважив 24 Каналу, що на перекидання північнокорейських солдатів – це розтягнутий у часі процес.

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Коли військових КНДР значно побільшає в Росії

Світан зауважив, що декілька тисяч військовослужбовців із КНДР уже розміщені на полігонах у Росії, де проходять певну підготовку. Деякі підрозділи, особливо командного складу, вже виведені на лінію боєзіткнення в районі Курщини, про що попереджав очільник ГУР Кирило Буданов.

Він припускає, що згодом кількість північнокорейських військових може зрости до 10 – 12 тисяч осіб. Адже потрібен певний час для їх переміщення.

Тобто перші підрозділи вже виходять, а основні частини підійдуть через декілька місяців,

– вважає полковник запасу.

На його думку, це станеться ближче до наступного року, можливо, на весну. Тож цього року принаймні під час виконання бойових завдань ми не дуже помічатимемо цю невелику кількість північнокорейських солдатів.

Хто нам допомагатиме проти військ КНДР

Полковник запасу наголосив, що загалом участь лінійних військових частин із КНДР у війні Росії проти України мають помітити всі міжнародні інституції, включно з Пентагоном, і відповідно відреагувати.

Південна Корея, японці – це інтересанти, з ними разом можна розв'язати цю проблему,

– сказав Світан.

Військовий експерт переконаний, що Південна Корея нам точно у цьому допомагатиме. Адже Сеул зацікавлений у нашій перемозі.