Участие северокорейских войск в боевых действиях сделает КНДР стороной войны, – ISW

Разговоры о привлечении военных КНДР к войне против Украины на стороне России продолжаются довольно давно. В Институте изучения войны поделились выводами по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия развернет силы КНДР в неопределенных зонах боевых действий 27 и 28 октября. Он также подчеркнул, что привлечение Россией северокорейских сил к боевым действиям будет эскалацией, поэтому призвал международное сообщество давить на Москву и Пхеньян.

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Россия планирует привлечь войска КНДР

Разведка Нидерландов считает, что Россия развернет не менее 1500 северокорейских сил, вероятно, в Курской области. Также ГУР ранее перехватило аудиозапись, на которой подразделения российской 810-й отдельной морской пехотной бригады, которая находится в Курской области, выражают обеспокоенность относительно способности войска Северной Кореи приспособиться к культуре и языку российского командования.

Представитель украинской десантно-штурмовой бригады, которая действует на Курском направлении, заявил, что украинские войска пока не видели северокорейских войск в Курской области. По его словам, северокорейские войска не имеют опыта ведения широкомасштабных, технических войн. Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мисиенко заявил, что попытки России привлечь войска КНДР к войне свидетельствуют о неспособности России привлечь достаточное количество своего населения.

КНДР не опровергает информацию

Вице-министр иностранных дел Северной Кореи Ким Чен Гю не опроверг сообщения о развертывании северокорейских войск в России. Вместо этого он заявил, что такое развертывание будет соответствовать принципам международного права.

Президент России Владимир Путин во время интервью российскому государственному телеканалу об итогах саммита БРИКС в Казани также не опроверг присутствие северокорейских войск в России.

Участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области или прифронтовых районах в Украине сделало бы Северную Корею активным комбатантом и стороной в войне России в Украине,

– говорится в сводке от ISW.

Кремль, вероятно, проводит информационные операции, чтобы обвинить Украину в том, что она спровоцировала вторжение России в Украину, чтобы оправдать использование войск Северной Кореи как комбатантов в своей войне.