24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal пишет, что генерала видели редко. Его роль требовала держаться в тени, чтобы скрыть свою личность.

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Что известно о Ким Йон Боке

Ким Йон Бока раньше даже вспоминали редко, однако теперь он стал публичным.

Он является высшим северокорейским военным чиновником в России, где более 11 000 северокорейских солдат были развернуты, чтобы помочь Москве вытеснить украинские войска, которые захватили кусок российской территории,

– отметило издание.

Там также объяснили, что украинские и южнокорейские официальные лица подтвердили его присутствие в России. В частности, формально перед ним стоит задача:

интегрировать северокорейские войска с российскими,

перенять опыт ведения боевых действий, чтобы вернуть его домой, и наладить подготовку к будущим развертываниям.

Ожидается, что генерал-полковник Ким сам не будет участвовать в боевых действиях. Но командировка одного из важнейших военных чиновников Северной Кореи свидетельствует о заинтересованности Северной Кореи в оказании помощи России до конца 2025 года,

– заявило издание.

Из тени генерала начали выводить после июньского визита российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян, когда страны договорились о пакте о взаимной обороне.

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Что известно о Ким Ен Боке

Генерал-полковник Ким Йон Бок стал помощником северокорейского лидера Ким Чен Ына и они посещали пострадавшие от наводнения районы, наблюдали за тренировками спецназа и артиллерийскими учениями.

Считают, что последнее упоминание о Боке в СМИ было 6 октября. Считают, что через несколько дней он отправился в Россию.

В правительственной базе данных элитных северокорейцев, которая содержит более 680 чиновников и базируется на разведданных шпионского агентства Южной Кореи и общедоступной информации, есть имя и должность генерала. Нет данных о возрасте, родной город или чего-либо другого.

СМИ пишут, что Ким был из 500 северокорейских офицеров, отправленных в Россию.