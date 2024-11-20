24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal пише, що генерала бачили рідко. Його роль вимагала триматись в тіні, щоб приховати свою особистість.

Дивіться також Глобальні загрози від вступу КНДР у війну: можливості її армії та наслідки союзу з Росією

Що відомо про Кім Йон Бока

Кім Йон Бока раніше навіть згадували рідко, проте тепер він став публічним.

Він є найвищим північнокорейським військовим посадовцем у Росії, де понад 11 000 північнокорейських солдатів були розгорнуті, щоб допомогти Москві витіснити українські війська, які захопили шматок російської території,

– зазначило видання.

Там також пояснили, що українські та південнокорейські офіційні особи підтвердили його присутність в Росії. Зокрема, формально перед ним стоїть завдання:

інтегрувати північнокорейські війська з російськими,

перейняти досвід ведення бойових дій, щоб повернути його додому, і налагодити підготовку до майбутніх розгортань.

Очікується, що генерал-полковник Кім сам не братиме участі в бойових діях. Але відрядження одного з найважливіших військових чиновників Північної Кореї свідчить про зацікавленість Північної Кореї в наданні допомоги Росії до кінця 2025 року,

– заявило видання.

З тіні генерала почали виводити після червневого візиту російського диктатора Владіміра Путіна до Пхеньяна, коли країни домовились про пакт про взаємну оборону.

Зауважте Заступник начальника Генштабу КНДР прибув на фронт зі "штурмовим корпусом": що це значить

Що відомо про Кім Йон Бока

Генерал-полковник Кім Йон Бок став помічником північнокорейського лідера Кім Чен Ина й вони відвідували постраждалі від повені райони, спостерігали за тренуваннями спецназу та артилерійськими навчаннями.

Вважають, що остання згадка про Бока у ЗМІ була 6 жовтня. Вважають, що через декілька днів він вирушив у Росію.

В урядовій базі даних елітних північнокорейців, яка містить понад 680 чиновників і ґрунтується на розвідданих шпигунського агентства Південної Кореї та загальнодоступній інформації, є ім'я та посада генерала. Немає даних про вік, рідне місто чи будь-чого іншого.

ЗМІ пишуть, що Кім був одним з 500 північнокорейських офіцерів, відправлених до Росії.