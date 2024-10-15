Известно, что "бурятский батальон", располагавшийся в России на расстоянии 7 километров от украинской границы, состоял примерно из 3 тысяч единиц личного состава. Как отметил в разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, для того, чтобы действительно угрожать украинским силам, группировка северокорейцев должна быть значительно больше.

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Когда нужно беспокоится

Фронт в Украине имеет протяженность 1,5 тысячи километров. Со стороны Украины расположена группировка численность до 1 миллиона, в стороны России – примерно 600 тысяч.

Если к россиянам добавится 1, 2 или 3 тысячи северокорейских военных, то их на общем фоне не будет видно,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время беспокойство может возникнуть, по его мнению, если военные из КНДР появятся на фронте в количестве десятков тысяч.

Нужно, чтобы было несколько корпусов или армий – 50 – 70 тысяч на одном направлении. Тогда это будет серьезная проблема для нас и с ней нужно будет бороться,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Новосформированный "бурятский батальон", к которому присоединились военные из КНДР, вероятно, может выполнять боевые задачи на территории России – вблизи Суджи и Курска.

Однако когда дело дойдет до боев, северокорейцы, предположил полковник ВСУ в запасе, начнут массово бежать.

С украинцами воевать не так, как с южнокорейцами. Вышли на границу, посмотрели друг на друга в бинокль и отправили воздушные шары с навозом. Такая война между Северной и Южной Кореей,

– отметил Роман Свитан.

Отметим, что политический аналитик Ольга Курносова считает, что в России уменьшается количество тех, кто желает даже за большие деньги воевать в Украине. Именно поэтому Кремлю значительно выгоднее привлекать в армию военных, в частности, из Северной Кореи, ведь они не угрожают Владимиру Путину бунтом или внутренними беспорядками.