Відомо, що "бурятський батальйон", що розташовувався в Росії на відстані 7 кілометрів від українського кордону, складався приблизно з 3 тисяч одиниць особового складу. Як зазначив у розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, для того, щоб дійсно загрожувати українським силам, угрупування північнокорейців має бути значно більшим.

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Коли потрібно непокоїться

Фронт в Україні має протяжність 1,5 тисячі кілометрів. З боку України розташовано угруповання чисельність до 1 мільйона, в боку Росії – приблизно 600 тисяч.

Якщо до росіян додасться 1, 2 чи 3 тисячі північнокорейських військових, то їх на загальному фоні не буде видно,

– підкреслив військовий експерт.

Водночас занепокоєння може виникнути, на його думку, якщо військові з КНДР з'являться на фронті у кількості десятків тисяч.

Потрібно, щоб було декілька корпусів або армій – 50 – 70 тисяч на одному напрямку. Тоді це буде серйозна проблема для нас і з нею потрібно буде боротися,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Новосформований "бурятський батальйон", до якого долучились військові з КНДР, імовірно, може виконувати бойові завдання на території Росії – поблизу Суджі та Курська.

Однак коли справа дійде до боїв, північнокорейці, припустив полковник ЗСУ в запасі, почнуть масово втікати.

З українцями воювати не так, як з південнокорейцями. Вийшли на кордон, подивились один на одного в бінокль і відправили повітряні кулі з гноєм. Така війна між Північною та Південною Кореєю,

– зауважив Роман Світан.

Зазначимо, що політична аналітикиня Ольга Курносова вважає, що в Росії зменшується кількість тих, хто бажає навіть за великі кошти воювати в Україні. Саме тому Кремлю значно вигідніше залучати в армію військових, зокрема, з Північної Кореї, адже вони не загрожують Владіміру Путіну бунтом чи внутрішніми заворушеннями.