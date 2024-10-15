Чому, попри здавалося б невичерпний людський ресурс Росії, Владімір Путін залучає на фронт північнокорейських військових для 24 Каналу пояснила політична аналітикиня Ольга Курносова.

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Чому Путін боїться мобілізації в Росії

В Росії все менше охочих добровільно вмирати на українській землі, хоч і за величезні кошти. Тому Кремлю значно вигідніше шукати охочих з дружніх диктатур, адже вони не загрожують Кремлю бунтом чи внутрішніми заворушеннями.

Згадати хоча б рух дружин мобілізованих, побоювання Кремля поповнювати армію з найбагатших регіонів – Москви та Пітера й періодичні невдоволення всередині російської армії.

Що натомість

Курносова переконана, що замість живої сили Північна Корея просить в Росії ядерні технології.

Путін – людина без жодних червоних ліній, якщо його не заспокоїти, можна лише припустити, куди може розповзтися ядерна зброя,

– додала опозиціонерка.

Дефіцит військових у російській армії