Почему, несмотря на казалось бы неисчерпаемый человеческий ресурс России, Владимир Путин привлекает на фронт северокорейских военных для 24 Канала объяснила политический аналитик Ольга Курносова.

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Почему Путин боится мобилизации в России

В России все меньше желающих добровольно умирать на украинской земле, хоть и за огромные деньги. Поэтому Кремлю значительно выгоднее искать желающих из дружественных диктатур, ведь они не угрожают Кремлю бунтом или внутренними беспорядками.

Вспомнить хотя бы движение жен мобилизованных, опасения Кремля пополнять армию из самых богатых регионов – Москвы и Питера и периодическое недовольство внутри российской армии.

Что взамен

Курносова убеждена, что вместо живой силы Северная Корея просит у России ядерные технологии.

Путин – человек без всяких красных линий, если его не успокоить, можно только предположить, куда может расползтись ядерное оружие,

– добавила оппозиционерка.

Дефицит военных в российской армии