Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, заметив, что, по некоторой информации, войска КНДР уже обучают на полигонах на Дальнем Востоке.

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Россия имеет проблемы с резервами

Как отметил Гудков, войска КНДР существенно помогут России в контексте недостатка резервов. Конечно, страна-агрессор имеет еще много людей. Но Путин пока боится объявлять всеобщую принудительную мобилизацию.

Он пробует обойтись контрактниками и оккупантами из Северной Кореи. Режим буквально выгребает всех, до кого только может дотянуться.

Путин не идет пока на всеобщую мобилизацию. Он понимает, что это вызовет волну негатива и плохо повлияет на имидж власти. Сейчас население не жалеет оккупантов. Все понимают, что они пошли, чтобы сорвать деньги. Уже даже есть контракты для 18-летних. Также можно подписать контракт сразу в СИЗО. Еще до приговора суда,

– сказал Гудков.

Источники Гудкова сообщили, что генштаб России еще в начале осени передал в Кремль предложение провести всеобщую мобилизацию. По некоторым оценкам, уже в ноябре оккупанты имели бы серьезные проблемы личным составом.

План мобилизации в России уже давно готов. Это не слухи. Многие считают вообще, что мобилизацию объявят в ноябре. Генштаб России сделал оценку и имеет соответствующие списки по воинскому учету. Это предложение ожидает политического решения от Кремля,

– рассказал Гудков.

Президент Зеленский заявил, что Северная Корея уже готовит контингент для войны против Украины. Некоторые офицеры из КНДР уже есть на временно оккупированных территориях Украины. Они проходят обучение с российскими оккупантами.