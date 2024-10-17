Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що, за деякою інформацією, війська КНДР вже навчають на полігонах на Далекому Сход.

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Росія має проблеми з резервами

Як наголосив Гудков, війська КНДР суттєво допоможуть Росії в контексті нестачі резервів. Звісно, країна-агресорка має ще багато людей. Але Путін поки боїться оголошувати загальну примусову мобілізацію.

Він пробує обійтися контрактниками та окупантами з Північної Кореї. Режим буквально вигрібає всіх, до кого тільки може дотягнутися.

Путін не йде поки на загальну мобілізацію. Він розуміє, що це спричинить хвилю негативу та погано вплине на імідж влади. Зараз населення не жаліє окупантів. Усі розуміють, що вони пішли, щоб зірвати гроші. Вже навіть є контракти для 18-річних. Також можна підписати контракт одразу в СІЗО. Ще до вироку суду,

– сказав Гудков.

Джерела Гудкова повідомили, що генштаб Росії ще на початку осені передав в Кремль пропозицію провести загальну мобілізацію. За деякими оцінками, вже в листопаді окупанти мали б серйозні проблеми особовим складом.

План мобілізації в Росії вже давно готовий. Це не чутки. Багато хто вважає взагалі, що мобілізацію оголосять в листопаді. Генштаб Росії зробив оцінку та має відповідні списки по військовому обліку. Ця пропозиція очікує на політичне рішення від Кремля,

– розповів Гудков.

Президент Зеленський заявив, що Північна Корея вже готує контингент для війни проти України. Деякі офіцери з КНДР вже є на тимчасово окупованих територіях України. Вони проходять навчання з російськими окупантами.