Россияне практически “отбросили” Французский иностранный легион из стран Африки, где он проводил операцию. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что после того встал вопрос, как использовать этих бойцов.

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Что французские войска могут делать в Украине

Иностранный легион Франции насчитывает тысячи бойцов. Все они хорошо подготовлены. Поэтому после того, как бойцы вышли из стран Африки, встал вопрос, что делать с ними дальше.

Первый вариант – расформировать, но это очень сложно, а второй – использовать. А где Франция может использовать иностранный легион? Например, в Украине. Именно это можно предложить французам и Эммануэлю Макрону,

– сказал Роман Свитан.

Он добавил, что неважно сколько военных удастся привлечь, для всех них найдется работа. Например, в тылу, на границе с Приднестровьем, Беларусью или Россией. Для сопровождения грузов и амуниции, которую передает Франция.

Насколько боеспособна французская армия

После заявления Макрона о привлечении войск НАТО, россияне не на шутку перепугались. Им известно, что Французский иностранный легион воюет уже десятки лет. Его бойцы прошли серьезную военную подготовку, а также имеют на вооружении мощные средства.

Франция – это самодостаточная страна в оборонном смысле. Она производит практически все, начиная от подводных судов, а заканчивая своим ядерным оружием. У них есть авиация, ракеты, носители оружия,

– отметил военный эксперт.

Поэтому Французский легион является серьезной силой даже в небольшом количестве. Если военных будет 2 тысячи, то есть одна бригада, – они все равно смогут выполнить боевую задачу. Например, контролировать определенную территорию или охранять французское оружие, которое уже хорошо проявило себя на фронте. Также работа в воздухе, ведь французскую школу пилотов называют одной из лучших в мире.

Что известно об участии НАТО в войне