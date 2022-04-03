Войска РФ немного странные, придумывают себе невыполнимые вещи, – Данилов о маневрах на Сумщине

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал странные маневры российских военных в Сумской области. Он заявил, что украинскую армию ждут большие бои.

Данилов: Это очень опасная ситуация

В первую очередь Данилов заявил, что российские военные странные. По словам секретаря СНБО, оккупанты придумывают себе несбыточные мечты.

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Военные РФ – немного странные. Они для себя придумывают определенные вещи. Вы помните, когда у них было большое желание за 3 – 4 дня оккупировать всю нашу страну, убить нашего президента. Они себе придумывают несбыточные мечты и потом дают заднюю,

– сказал Данилов.

Что касается маневров врага, то, как говорит Данилов, – это предеслокация, после чего последуют большие бои.

"Там в ближайшее время нас ожидают большие бои за нашу страну. Мы готовимся, готовятся ВСУ, наше общество для того, чтобы дать сопротивление агрессору, этим рашистам, которые провожают соваться на нашу землю", – сказал он.

Данилов добавил, что это не пройдет за один день или неделю. Также он назвал это небезопасной ситуацией.

Это очень опасная ситуация. До тех пор пока враг не будет разбит – почивать нам не на чем. Нам нужна победа, она должна быть обязательно и она обязательно будет,

– резюмировал секретарь СНБО.

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