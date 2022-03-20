Войска России будут стекать кровью, – экс-командующий армии США предположил дальнейшие действия

План Владимира Путина о блиц-криге в Украине провалился. Теперь у президента России может быть несколько других планов, однако к какому он прибегнет – неизвестно.

Об этом в эфире 24 канала сказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он рассматривает несколько вероятных сценариев.

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Что может делать Путин

"Путин будет вынужден либо разрешить его войсками оставаться там, где они уже есть, и истекать кровью. Они будут продолжать истекать кровью. Или он будет искать способ выйти из этого", – отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что может ошибаться. Поэтому не стоит исключать, что Путин будет продолжать свои действия.

Надеюсь, что давление – и снаружи, и внутри России заставит Кремль изменить планы,

– заметил Ходжес.

Ситуация в России

Протесты против войны в России, возможно, изменили бы что-то. Однако мир прекрасно видит, что там происходит, когда русские пытаются выразить недовольство.

"Таких людей, у которых хватает смелости на это, не так много, как хотелось бы. Не знаю", – сказал Ходжес.

Интервью с экс-командующим войсками США в Европе: смотрите видео