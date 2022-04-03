По словам президента, уход российской армии до позиций, которые она занимала до начала полномасштабного вторжения, это необходимый минимум для начала деоккупации территорий Украины.

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Сначала прекращение огня, тогда – выведение войск и завершение переговоров

В интервью американскому телеканалу CBS Владимир Зеленский подчеркнул, что этому предшествует режим прекращения огня. Только он станет отправной точкой для поиска эффективных решений по завершению войны. В частности, для встречи Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сначала прекращение огня. Тогда мы можем встретиться с президентом России. Если он и так принимает авторитарные решения, то зачем нам это кровопролитие, драма, спектакль? Просто сядем вдвоем. Мы обсудим конец войны, а затем гарантии безопасности и нейтральный, внеблоковый статус, но сохранение нашего суверенитета и нашей сильной армии,

– объяснил Зеленский.

После такого обсуждения Россия должна вывести все войска с нашей территории. А уже тогда можно будет провести встречу со странами, которые будут гарантировать нашу безопасность.

Как вы можете представить встречу лидеров мировых стран в то время, когда танки еще будут на нашей территории?

– подчеркнул президент Украины.

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечал, что Украина хочет сделать собственное НАТО.

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