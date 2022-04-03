За словами президента, відхід російської армії до позицій, які вона займала до початку повномасштабного вторгнення, це необхідний мінімум для початку деокупації територій України.

До теми У Кремлі "гіпотетично" допустили зустріч Зеленського та Путіна, якщо буде "конкретний документ"

Спочатку припинення вогню, тоді – виведення військ і завершення перемовин

В інтерв'ю американському телеканалу CBS Володимир Зеленський наголосив, що цьому має передувати режим припинення вогню. Тільки він стане відправною точкою для пошуку ефективних рішень щодо завершення війни. Зокрема – для зустрічі Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним.

Спочатку припинення вогню. Тоді ми можемо зустрітися з президентом Росії. Якщо він і так приймає авторитарні рішення, то навіщо нам це кровопролиття, драма, вистава? Просто сядемо удвох. Ми обговоримо кінець війни, а після того – гарантії безпеки та нейтральний, позаблоковий статус, але збереження нашого суверенітету та нашої сильної армії,

– пояснив Зеленський.

Після такого обговорення Росія повинна вивести всі свої війська з нашої території. А вже тоді можна буде провести зустріч із країнами, що виступлять гарантами нашої безпеки.

Бо як ви можете уявити зустріч лідерів світових країн у той час, коли танки ще будуть на нашій території?

– наголосив президент України.

Раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначав, що Україна хоче зробити власне НАТО.

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