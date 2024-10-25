Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, подчеркнув, что российские атаки и штурмы продолжаются волна за волной, регулярно и с маленькими промежутками. По его словам, оккупанты буквально забрасывают украинские позиции своим "пушечным мясом".

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Западная коалиция готовит ответ

Согласно данным украинской разведки, 27 – 28 октября первые северокорейские военные, которые прибыли в Россию и прошли подготовку на ее полигонах, будут применены страной-агрессором в зонах боевых действий.

Кузан отметил, что россияне планируют привлечь войска из КНДР на Курщине, зато оттуда перебросить солдат на Покровское направление, чтобы усилить штурмовые подразделения в Донецкой области.

По словам эксперта, Путин хотел бы привлечь профессиональную штурмовую пехоту в боях, решится ли он на этот шаг – зависит от многих факторов. Переговоры Вашингтона и Москвы продолжаются. В США после недели заявлений украинской разведки наконец-то озвучили, что увидели в России северокорейцев.

Но вопрос в том, как они будут применены. Американцы будут делать все возможное, чтобы не допустить, как они считают, дополнительной эскалации, чтобы непосредственно армия КНДР не участвовала в прямом боестолкновении. Якобы это каким-то образом оправдывает фактически участие Северной Кореи в войне на стороне России,

– озвучил Кузан.

ГУР уже неделю активно информирует на эту тему всех мировых партнеров Украины. Сразу присоединилась Южная Корея. Сейчас, по словам Кузана, создается информационное давление в первую очередь на Вашингтон, потому что нужно принимать решение, готовить ответ.

Это та эскалация, которую сейчас, к сожалению, боится действующая администрация (в США – 24 Канал). Есть вопросы и к европейским партнерам. Сейчас у западных союзников идет процесс отработки определенного решения, ответа от западной коалиции,

– предположил Кузан.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что до конца октября первые военные из Северной Кореи могут быть применены российским военным командованием в Курской области. Россия хочет привлечь их в боях на направлениях Мартыновка, а также Новоивановка-Малая Локня.

Обратите внимание! Продолжается сбор на FPV-дроны для 24 ОМБр имени Короля Даниила. Украинский центр безопасности и сотрудничества поддерживает сбор на 10 FPV-дронов SUPER DRON F10 и 70 корпусов боеприпасов для королевских пехотинцев (в/ч А0998). Общая сумма сбора: 200 000 гривен. Задонатить можно на монобанку: https://send.monobank.ua/jar/8Qeqv7m97w