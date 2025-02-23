В субботу, 22 февраля, президент Польши встретился с главой США в Вашингтоне. Известно, что во время этих переговоров Анджей Дуда подчеркнул важность продолжения американской помощи Украине, которая без нее просто "не переживет эту войну", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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"Можно не волноваться"

По словам Дуды, во время встречи обсуждалась тема "военного присутствия США в Польше". Польский лидер поделился с Трампом своей взволнованностью относительно безопасности Центральной Европы, которую нужно укрепить. Президент США сказал Дуде, что тот, как "один из самых надежных союзников не должен волноваться" по этому вопросу.

Трамп отметил, что скорее ожидает усиления американского присутствия в Польше.

По мнению Дуды, в отношениях между Польшей и США "давно не было таких хороших времен", как за последние 10 лет. Он отметил, что Польша является "элементом плана" Дональда Трампа по построению взаимовыгодного сотрудничества.

К слову, как сообщил евродепутат из Финляндии, Трамп дал европейским союзникам три недели, чтобы та подготовила капитуляцию Украины. Иначе, америкаський лидер угрожает вывести войска США из Европы.

Напомним, что европейские чиновники опасаются, что США могут вывести войска из стран Балтии по требованию Путина.