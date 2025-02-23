Дональд Трамп требует от Киева подписания соглашения о полезных ископаемых в обмен на военную помощь. В субботу, 22 февраля, президент Польши на встрече с американским лидером в США, поднял вопрос дальнейшей поддержки Украины, передает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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"Украина не выдержит без помощи США"

По итогам переговоров с Трампом, Дуда сделал несколько заявлений для СМИ.

Так, он отметил, что глава США стремится положить конец кровопролитию в Украине. Также польский президент выразил уверенность, что наша страна не "переживет эту войну" без американской помощи. Учитывая то, что Путина вообще не интересуют потери среди российских военных, "эту войну надо как-то закончить", добавил Дуда.

В то же время глава Польши подчеркнул важность именно справедливого мира.

Мы не должны позволить России победить Украину,

– сказал он.

Дуда отметил, что должна быть четкая гарантия, что война не вернется, и Россия больше ни на кого не нападет.

Во время разговора с Трампом тет-а-тет Дуда также поделился с ним тем, как он воспринимает тех, "с кем нам придется вести переговоры". Дуда посоветовал американскому партнеру не забывать, что Путин – офицер КГБ.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что президент Дональд Трамп уверен в возможности окончания "российско-украинского конфликта" уже на этой неделе.