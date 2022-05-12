Воюет Украина: 4 аргумента в пользу того, что Россию нужно уничтожить

На брифингах и в колонках отдельных "экспертов" на отдельных страницах западных изданий все больше начинают звучать обвинения в адрес высокопоставленных лиц США и Великобритании относительно якобы слишком воинственной риторики в адрес России.

Список вопросов – обвинений повторяет китайско-российские нарративы и формулируется полностью в их ключе:

Прокси-война: США и НАТО воюют с Россией опосредованно через Украину;

США и НАТО воюют до последнего украинца и позволяют себе слишком воинственно выражаться;

Путину надо дать путь выхода из ситуации и компромиссы по отдельным территориям Украины и формат НАТО не стоит отвергать.

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Поэтому, думаю, важно еще раз вспомнить и напомнить:

Украина не угрожала России

Не нападала. Эту войну выбрала Россия. Перед 24 февраля весь мир пытался убедить Россию этого не делать и рассмотреть ее "беспокойство".

И нет никакого "беспокойства", оправдывающего захват силой чужой территории, убийство детей, изнасилование, расстрелы.

Если "неделимая безопасность" КНР – это зверства в Буче, то КНР должна стать таким же изгоем, как и Россия.

Крым, Донецкая, Луганская области – это украинская земля, украинские территории

Их у нас отобрали силой.

И если отдельные эксперты или КНР считают, что если очень хочется, то так можно делать, то это зеленый свет десяткам лет войн, когда менее воинственные страны будут кромсать те, кто сочтет себя сильнее.

И это не ограничится европейским континентом.

Ни в одном уголке земного шара ни одна страна, не вооруженная "до зубов", не будет чувствовать себя в безопасности.

КНР и "эксперты" этого хотят?

Воюет Украина

Ни одна иностранная армия не воюет на территории Украины. Ни из одной из иностранных стран не осуществляются атаки по территории России.

Важно Мир настроился противостоять России до последнего путиниста

Союзники поставляют нам оружие в ответ на наши призывы и для самозащиты, а не нападения.

Мы защищаем свою землю, свои жизни и будущее своих детей.

Возможно, в воображении КНР мы должны защищать себя едой и теплой одеждой, так может КНР тогда начнет с себя и прекратит свои программы вооружения, а средства будет инвестировать в гуманитарную помощь своему населению, которое страдает от бедности.

Позиция народа Украины

И мы хотим, "чтобы Россия была ослаблена до уровня, когда она больше не сможет это повторить" – это не позиция США или Великобритании, это позиция народа Украины, которую они повторили.

Украинцы будут бороться за каждый акр своей территории и за право самим решать, как мы хотим жить. И да, мы убеждены, что пока Империя зла не будет уничтожена и наказана, нашим детям, как и всем остальным в мире, будет угрожать опасность.

Поэтому некоторым лучше заткнуться, пока бесстрашный украинский народ с помощью надежных и мудрых союзников бережет их мирный сон и делает все для того, чтобы их дети не просыпались от воздушных сирен, как наши.