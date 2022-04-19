Воюют либо свежемобилизованные, либо боевики, – Гайдай о тяжелой ситуации в Рубежном и Попасной

Враг очень хорошо понимал, где расположены наши войска, поэтому держаться просто за землю ценой жизни наших защитников нет смысла. Воины ВСУ успешно заняли новые позиции и активно держат там оборону.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подтвердил уход ВСУ с некоторых позиций, однако убедил, что наше войско продолжает давать достойный отпор врагу.

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Наши защитники все же немного отошли от удерживаемых рубежей в Кременной, ведь за 2 месяца обороны там уже не осталось живого места, добавил Сергей Гайдай.

Горячие точки Луганщины

Ситуация в Рубежном и Попасной остается тяжелой, там горячие уличные бои сейчас происходят, а ночью враг использовал авиацию, наносил ракетные удары.

– сообщает глава Луганской ОВА.

"Но у вражеских сил ничего не получилось, наши ребята сбили беспилотный "Орлан-10", несколько десятков БМП, немного орков тоже уничтожили", – убеждает Гайдай.

Не знаем были ли это кадыровцы, потому что они идут позади всегда, чтобы только фотографироваться. Допускаю, что это свежемобилизованные или из ОРДЛО,

– утверждает глава Луганщины.

Добавим, что население Луганщины удалось эвакуировать почти полностью. По словам Гайдая, понимаем, что Луганщину покинуло 80% населения. Сейчас в области осталось около 20% населения, которое было до 24 февраля, а именно – около 70 тысяч человек.

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