Об этом в эфире 24 канала сказал глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он заверил, что захватчики просто напуганы и бросаются ракетами и беспилотниками издалека.

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"Они всегда пугаются подойти на определенное расстояние, потому что понимают, что там, где их достают – они будут уничтожены", – объяснил Братчук.

Именно поэтому они, как мартовские коты, только воют, а сделать что-нибудь конкретное боятся,

– добавил он.

Братчук о страхе оккупантов перед ВСУ: смотрите видео

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