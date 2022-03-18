Об этом в эфире 24 канала сказал глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он заверил, что захватчики просто напуганы и бросаются ракетами и беспилотниками издалека.
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"Они всегда пугаются подойти на определенное расстояние, потому что понимают, что там, где их достают – они будут уничтожены", – объяснил Братчук.
Именно поэтому они, как мартовские коты, только воют, а сделать что-нибудь конкретное боятся,
– добавил он.
Братчук о страхе оккупантов перед ВСУ: смотрите видео
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