Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він запевнив, що загарбники просто налякані та кидаються ракетами та безпілотниками здалека.

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"Вони завжди лякаються підійти на визначену відстань, бо розуміють, що там, де їх дістають – вони будуть знищені", – пояснив Братчук.

Саме тому вони, як березневі коти, лише виють, а зробити щось конкретне бояться,

– додав він.

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