Вокруг Мариуполя силы противника в 4-5 раз больше, – Геращенко

Антон Геращенко заявил, что вокруг Мариуполя силы противника в 4 – 5 раз больше. Однако вспомнил, что Путин до сих пор не одержал ни одной победы.

Соответствующее заявление сделал советник главы МВД Антон Геращенко. Об этом стало известно 10 марта.

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Вокруг Мариуполя силы противника в 4 – 5 раз больше

Антон Геращенко рассказал, что сейчас у Путина все силы сконцентрированы вокруг Мариуполя. Он ведь хочет захватить город и чтобы защитники сдались в плен, однако этого не будет.

Но сейчас, наверное, самая тяжелая ситуация. Это то место, где необходимо, чтобы главнокомандующий ВСУ обращал на это внимание. Потому что там в 4 – 5 раз больше сил противника оцепили Мариуполь,

– заявил Геращенко.



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