На вокзалах в Польше оставляют детские коляски для украинских женщин с детьми
7 марта 2022 , 07:35Читати новину українською
Источник:Бабель
Соседние европейские страны стали первыми, кто начал принимать украинских беженок. В частности, больше всего людей едут в Польшу.
Эта страна оказывает украинцам помощь, как и другие. Также присоединились и местные мамы, у которых есть маленькие дети.
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Польки отдают свои коляски для украинских женщин с детьми.
Волонтеры оставляют их на вокзалах. Коляски могут брать женщины в случае необходимости.
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