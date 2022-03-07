На вокзалах в Польше оставляют детские коляски для украинских женщин с детьми

Соседние европейские страны стали первыми, кто начал принимать украинских беженок. В частности, больше всего людей едут в Польшу.

Эта страна оказывает украинцам помощь, как и другие. Также присоединились и местные мамы, у которых есть маленькие дети.

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Польки отдают свои коляски для украинских женщин с детьми.

Волонтеры оставляют их на вокзалах. Коляски могут брать женщины в случае необходимости.



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