На вокзале в Краматорске были почти 4 тысячи человек, – генпрокуратура открыла дело

Россия 8 апреля цинично сбросила бомбу на железнодорожный вокзал Краматорска. Там находились в тот момент почти 4 тысячи мирных людей.

Также из-за вражеского удара есть десятки раненых. Генпрокуратура уже открыла уголовное дело и расследует преступление.

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По данным следствия, 8 апреля 2022 года вооруженные силы россии, нарушив нормы международного гуманитарного права, совершили ракетные удары по железнодорожному вокзалу города Краматорска. Тогда была эвакуация населения и на вокзале находились около 4 тысяч гражданских лиц, среди которых большинство – женщины и дети,

– заявили в генпрокуратуре.

Предварительно известно, что из-за такой подлой атаки десятки человек погибли и получили ранения. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Ракеты, которые ударили по железнодорожной станции: смотрите видео