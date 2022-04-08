На вокзале в Краматорске были почти 4 тысячи человек, – генпрокуратура открыла дело
Источник:Офис генпрокурора
Россия 8 апреля цинично сбросила бомбу на железнодорожный вокзал Краматорска. Там находились в тот момент почти 4 тысячи мирных людей.
Также из-за вражеского удара есть десятки раненых. Генпрокуратура уже открыла уголовное дело и расследует преступление.
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По данным следствия, 8 апреля 2022 года вооруженные силы россии, нарушив нормы международного гуманитарного права, совершили ракетные удары по железнодорожному вокзалу города Краматорска. Тогда была эвакуация населения и на вокзале находились около 4 тысяч гражданских лиц, среди которых большинство – женщины и дети,
– заявили в генпрокуратуре.
Предварительно известно, что из-за такой подлой атаки десятки человек погибли и получили ранения. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Досудебное расследование по данному факту продолжается.
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