На вокзале в Ровно вспыхнула массовая драка: хотели украсть маршрутку с пассажирами

В Ровно на вокзале 17 октября произошла массовая драка. Для того, чтобы убежать от полиции, ее участники пытались украсть маршрутку с пассажирами в ней.

Об инциденте с дракой и маршруткой местное издание сообщает со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко.

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Детали массовой драки в Ровно

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него на вокзале украли куртку. В ней были деньги – 100 евро и 600 гривен, а также мобильный телефон.

Правоохранители прибыли на место происшествия и стали свидетелями массовой драки, которая там возникла. В ней участвовали 8 мужчин.

Во время задержания одного из участников драки к полицейскому подбежал 23-летний брат-двойник злоумышленника. Он напал на патрульного.

Злоумышленники пытались похитить маршрутку

В то же время несколько пьяных мужчин пытались сесть в маршрутку, которая курсирует по маршруту Ровно – Корец. Пассажиры были против этого.

В то время, когда водитель маршрутки продавал билеты, один из пьяных мужчин сел за руль и попытался уехать с вокзала.

К счастью, его остановили. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Ровно на вокзале произошла массовая драка: смотрите видео