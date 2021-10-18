Про інцидент із бійкою та маршруткою місцеве видання повідомляє з посиланням на речницю патрульної поліції Рівненської області Оксану Юрченко.

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Деталі масової бійки у Рівному

До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що у нього на автовокзалі вкрали куртку. У ній були гроші – 100 євро та 600 гривень, а також мобільний телефон.

Правоохоронці прибули на місце події та стали свідками масової бійки, яка там виникла. У ній брали участь 8 чоловіків.

Під час затримання одного з учасників бійки до поліцейського підбіг 23-річний брат-двійник зловмисника. Він напав на патрульного.

Зловмисники намагалися викрасти маршрутку

Водночас декілька п'яних чоловіків намагалися сісти у маршрутку, яка курсує за маршрутом Рівне – Корець. Пасажири були проти цього.

У той час, коли водій маршрутки продавав квитки, один з п'яних чоловіків сів за кермо і спробував поїхати з вокзалу.

На щастя, його зупинили. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

У Рівному на вокзалі сталася масова бійка: дивіться відео