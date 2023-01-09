Так, Волчанск расположен вблизи границы с Россией и постоянно находится под обстрелами. Кроме того, как отметила корреспондентка 24 Каналу Анна Черненко, город остался без газа.
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В Волчанске отсутствует газоснабжение
Дело в том, что после распада Советского Союза газоснабжение в Волчанск не переделали и до полномасштабного вторжения оно происходило из России. Около 7 тысяч абонентов получали газ с территории страны-агрессора.
В 2019 – 2020 годах планировали переоборудовать систему поставки газа, чтобы местные жители заживлялись от украинской ветви. Впрочем, этого так и не сделали, а взамен усиливали электроснабжение. Сейчас же в условиях постоянных обстрелов и отключений электричества этого недостаточно.
С 2019 года жители частного сектора Волчанска переустраивали свои печки на уголь, дрова или другие источники. Местные жители делали все, чтобы не зависеть от газа.
Сейчас основное население Купянщины – это люди, живущие в частном секторе. Из многоэтажек люди уезжают целыми семьями,
– рассказала корреспондентка.
Харьковская ОВА продолжает проводить организованные эвакуации из Волчанска в первую очередь из-за сложной ситуации с отоплением и газоснабжением.
Черненко рассказала о ситуации с отоплением в Волчанске: смотрите видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- 9 января захватчики нанесли ракетный удар по рынку в поселке Шевченково, что в Харьковской области. Оккупанты ударили по местному рынку, предварительно из ЗРК С-300. К сожалению, в результате ракетного удара погибла 60-летняя женщина. Кроме того, пострадали 7 мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка.
- Утром 7 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли Волчанск. Так, захватчики цинично ударили по жилым кварталам города. Что важно, атаку россияне совершили за несколько часов до начала своего так называемого "рождественского перемирия". Из-за вражеских обстрелов сотни местных жителей остались без квартир.
- В том же Волчанске под постоянными обстрелами российских оккупантов местные медики спасают людей. В настоящее время в городе находится только четверть врачей от необходимого количества. При этом туда привозят людей, нуждающихся в медицинской помощи, из двух соседних общин.