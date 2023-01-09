Так, Вовчанськ розташований поблизу кордону з Росією й постійно перебуває під обстрілами. Крім того, як зазначила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, місто залишилося без газу.
Варте уваги На Донеччині призупинили роботу всі газові котельні
У Вовчанську відсутнє газопостачання
Річ у тім, що після розпаду Радянського Союзу газопостачання до Вовчанська не переробили й до повномасштабного вторгнення воно відбувалося з Росії. Близько 7 тисяч абонентів отримували газ з території країни-агресорки.
У 2019 – 2020 роках планували переобладнати систему постачання газу, щоб місцеві мешканці заживлювалися від української гілки. Втім, цього так і не зробили, а натомість посилювали електропостачання. Наразі ж в умовах постійних обстрілів та відключень електрики цього недостатньо.
З 2019 року мешканці приватного сектора Вовчанська переоблаштовували свої пічки на вугілля, дрова або інші джерела. Тамтешні жителі робили усе, щоб не залежати від газу.
Зараз основне населення Куп'янщини – це люди, які живуть у приватному секторі. З багатоповерхівок люди виїжджають цілими родинами,
– розповіла кореспондентка.
Харківська ОВА продовжує проводити організовані евакуації з Вовчанська насамперед через складну ситуацію з опаленням та газопостачанням.
Черненко розповіла про ситуацію з опаленням у Вовчанську: дивіться відео
Ситуація на Харківщині: останні новини
- 9 січня загарбники завдали ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове, що у Харківській області. Окупанти вдарили по місцевому ринку, попередньо з ЗРК С-300. На жаль, внаслідок ракетного удару загинула 60-річна жінка. Крім того, постраждали 7 мирних мешканців, серед них – 13-річна дівчинка.
- Зранку 7 січня російські окупанти вкотре обстріляли Вовчанськ. Так, загарбники цинічно вдарили по житлових кварталах міста. Що важливо, атаку росіяни здійснили за кілька годин до початку свого так званого "різдвяного перемир'я". Через ворожий обстріл сотні місцевих мешканців залишилися без своїх квартир.
- У тому ж Вовчанську під постійними обстрілами російських окупантів місцеві медики рятують людей. Наразі у місті перебуває лише чверть лікарів від необхідної кількості. При цьому туди привозять людей, які потребують медичної допомоги, з двох сусідніх громад.