Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, передает 24 Канал. По его словам, такая операция была необходима, в частности для решения логистических проблем и дальнейших контрнаступательных действий.

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Российские командиры обрекли своих подчиненных на смерть

Как рассказал Черняк, подготовка миссии по освобождению завода заняла несколько недель, а успешная зачистка спецназовцами украинской военной разведки зданий завода имеет важное значение для дальнейших действий Вооруженных Сил Украины.

Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечения наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это даст возможность Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и изгонять врага с украинской земли,

– отметил он.

По его словам, россияне на заводе понесли серьезные потери, потому что главари оккупантов путем насилия фактически обрекли своих солдат на бессмысленную смерть. Он говорит, что там происходили действительно страшные, дикие и странные вещи со стороны российских командиров к подчиненным.

"Речь идет об умышленных убийствах, речь идет о терроре. Это очередной пример, когда российский солдат не имеет никаких прав и его вообще не считают за человека", – отметил представитель украинской разведки.

К слову, по данным ГУР МО, а момент захвата врагом агрегатного завода на территории объекта находилось около 80 оккупантов. Однако большинству из них не повезло – их успешно ликвидировали, остальные попали в плен.